All’Università della Svizzera italiana un incontro dedicato all’economia sostenibilità

Il prossimo lunedì 1 aprile alle ore 17:30 nell’aula A-21 del campus dell’Università della Svizzera italiana (USI), l’associazione studentesca Rethinking Economics Lugano organizza – con il sostegno dell’USI, della SUPSI e della Franklin University Switzerland – un incontro intitolato “Is Our Economy Sustainable?”. Alla tavola rotonda, che sarà aperta dal Rettore dell’USI Boas Erez, parteciperanno, oltre ai membri dell’associazione: Luca Crivelli, Direttore del dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, Carlo Giardinetti, Dean of Executive Education and Global Outreach della Franklin, Jonas Haertle, Project Leader presso UNITAR (Ginevra), Peter Seele, Professore di responsabilità sociale ed etica aziendale dell’USI, Suzanne Suggs, Professoressa di Social Marketing dell’USI.

L’incontro dà il via alla Settimana della Sostenibilità, un evento annuale che si tiene da qualche tempo in tutta la Svizzera (Sustainability Week Switzerland), per la prima volta quest’anno anche a Lugano. L’obiettivo è quello di rendere i cittadini attenti alla sostenibilità ecologica, sociale ed economica, grazie ad eventi conviviali, conferenze formative, allenamenti per la mente e il corpo organizzati da studenti dei tre atenei. Per altre informazioni e il programma completo: www.sustainabilityweek.ch/lugano .