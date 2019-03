Angera celebra il dialetto con il teatro e un vocabolario digitale

Debutta alla Biblioteca Civica con Al nost dialet in puesia e müsica la Cumpagnia I Piott, un gruppo di cittadini angeresi che, dopo il lancio del progetto del comune di valorizzazione e riscoperta del patrimonio linguistico lombardo, si è unito per organizzare momenti di lettura rigorosamente in dialetto.

La città di Angera, grazie anche ai cofinanziamenti di Regione Lombardia, da oltre un anno sta portando avanti il progetto “Se te se mia da indua te vegnat, cume te fè a savè indua nàa?”, che prevede la creazione di un Museo virtuale della lingua lombarda attraverso la compilazione del vocabolario digitale del dialetto angerese.

Sabato 30 marzo alle ore 17 ospiteremo I Piott, termine con il quale venivano chiamati gli Angeresi che, da buona gente di lago, era solita mangiare i pesci di acqua dolce in particolare i piott, cioè le scardole, pesce poco pregiato. “La Cumpagnia I Piott è una bella espressione di aggregazione della nostra Comunità che aiuta a tenere vive le tradizioni locali. Sono persone che parlano ancora il dialetto, archivi viventi di una lingua che è a rischio di estinzione e che merita di essere tutelata e preservata – dichiara l’Assessore alla Cultura Valeria Baietti -. Vi aspettiamo per un pomeriggio in biblioteca all’insegna della lettura di poesie in dialetto scritte da personaggi angeresi e per conoscere I Piott e chi ne fa parte”.

Ingresso libero – Via dei Mille 5, Angera77U