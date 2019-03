Asfaltature, ecco le vie che verranno interessate dai lavori

Inizieranno a breve i lavori di asfaltatura nel Comune di Laveno Mombello. L’amministrazione comunale ha messo a bilancio 180 mila euro e nei prossimi mesi verranno interessate le seguenti vie: Via Cittiglio, Via Luino, Piazza Pullè e svincolo Via Monteggia, Via Monteggia inizio, Via Zara parzialmente Via Spalato e Via Leggiuno.

Non si interviene sulle vie Bellorini, Verdi, Nisso, Battisti, Pellico e Gorizia perché in primavera saranno interessate dai lavori di potenziamento della rete gas. Per quanto riguarda via Sangiano, via 25 Aprile, via Buozzi, via Martiri della Libertà, via Cavalcavia Boesio, via Fortino, via Luino, viale Porro, l’amministrazione spiega che sono strade di competenza della Provincia e non del Comune.