Assicurazione auto a Varese: polizze tra le più alte, ma online si risparmiano oltre 300 euro

Gli elevati costi delle assicurazioni spingono molti automobilisti a circolare sprovvisti di polizza. Nelle ultime settimane, l’incrocio delle banche dati combinato con l’utilizzo dei varchi elettronici ha permesso di migliorare sensibilmente i controlli stradali ed individuare, in modo ancora più semplice ed efficace, le auto che circolano in strada senza una copertura assicurativa valida.

A Tradate, in provincia di Varese, questo nuovo sistema di controlli ha consentito alla polizia locale di individuare 80 auto che circolavano in strada senza assicurazione. L’intensificazione dei controlli semplifica l’individuazione delle auto non in regola e permette di massimizzare la sicurezza degli automobilisti che pagano, anche a caro prezzo, la polizza RC auto.

Nella provincia di Varese, anche a causa degli elevati costi delle polizze auto in rapporto alla media della Lombardia, i casi di auto senza assicurazione sono numerosi e i rischi di essere coinvolti in un incidente provocato da un’auto senza copertura notevoli.

Assicurazione auto a Varese: per gli automobilisti costi superiori rispetto alla media regionale

In media l’assicurazione auto a Varese costa 494,74 euro. Se consideriamo tutta la provincia il costo medio della polizza auto è pari a 447,30 euro, mentre il dato lombardo medio è di 454,33 euro. Le RC auto a Varese hanno quindi prezzi sensibilmente più alti rispetto alla media provinciale e regionale.

Varese è il terzo capoluogo di provincia lombardo per quanto riguarda il costo medio della polizza auto. Solo Como, con 564 euro di costo medio, e Lodi, con 500 euro, fanno peggio di Varese. A Monza, Lecco e Sondrio, ad esempio, in media una polizza auto costa almeno 50 euro in meno. A Sondrio, nello specifico, si registra il costo medio più basso, pari ad appena 315,48 euro.

Risparmiare sull’assicurazione auto a Varese è possibile: ecco come fare

Come mostrano i dati raccolti da SosTariffe.it, comparatore per assicurazioni auto che raccoglie i preventivi per le polizze auto di tutte le principali compagnie assicurative presenti in Italia, le opportunità di risparmio per chi risiede a Varese e Provincia non mancano: nel comune di Varese, infatti, il costo dell’assicurazione auto va da un minimo di 131,81 euro ad un massimo di 3241,08 euro. Confrontando i preventivi online, quindi, è possibile risparmiare più di 360 euro rispetto ai costi medi di una polizza auto. In provincia di Varese, invece, l’assicurazione auto ha un costo compreso tra un minimo di 98,33 euro ed un massimo di 3241,08 euro. Come sottolineato in precedenza, la spesa media si aggira intorno ai 447,30 euro. Gli automobilisti della Provincia possono quindi risparmiare fino ad un massimo di 350 euro rispetto al costo medio di una polizza auto.