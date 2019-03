Astronauti, pianeti ed E.T. hanno sfilato nel carnevale albizzatese

Un’enorme pupazzo di E.T., il famoso extraterrestre del film di Spielberg, un’astronave, personaggi alieni e pianeti. Il carnevale albizzatese sabato 2 marzo ha sfilato per le vie del paese come una allegra parata aliena. ECCO LE FOTO:

