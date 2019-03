Attenzione alle etichette: lezione di cibo ad “Arsago in Salute””

Cosa e come mangiare? Si è parlato di alimentazione lo scorso 14 marzo, nell’ambito degli incontri “Arsago in Salute” promossi dal Comune di Arsago Seprio. Una serata che ha avuto l’obiettivo di dare degli strumenti pratici per poter seguire uno stile di vita sano e di far comprendere che l’alimentazione sana non è sinonimo di privazione o monotonia, come spesso si pensa.

L’incontro si è tenuto presso il Centro Culturale Concordia di Arsago Seprio, dove ha parlato la biologa e nutrizionista Francesca Locatelli.

La serata è stata divisa in due momenti: nella prima parte si è parlato delle proprietà dei nutrienti, dell’abbinamento degli alimenti e su come bisognerebbe mangiare durante l’arco della giornata. Nella seconda parte la specialista si è concentrata su come leggere ed interpretare le etichette, analizzando tutto ciò che bisognerebbe andare a osservare quando si va a fare la spesa al supermercato.

L’iniziativa “Arsago in Salute” prevede una seconda conferenza: “Parkinson: la gestione del malato da parte dei familiari”, giovedì 21 marzo alle ore 21:00, al Centro Culturale Concordia, con la partecipazione della dottoressa Francesca Mazzuchelli, dirigente medico presso A.O.S Antonio Abate di Gallarate.