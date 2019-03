Attilio Fontana “a sorpresa” a Fagnano per sostenere Maria Elena Catelli

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto le visite nei comuni per la campagna elettorale delle amministrative a Fagnano Olona, sostenendo il candidato sindaco della lista “Più Fagnano” Maria Elena Catelli. «Ho lavorato con Elena per dieci anni, non è stata solo la referente della stampa e della comunicazione del Comune di Varese -ha detto Fontana-. Insieme abbiamo affrontato quotidianamente questioni e problemi, acquisendo così una esperienza amministrativa importante. È la migliore candidata che Fagnano possa avere, è precisa, va a fondo dei problemi e non è superficiale, e sa sempre trovare una soluzione. Dobbiamo sostenerla tutti insieme».

«Grazie al Presidente Fontana che resta per me il Sindaco; con lui ho imparato cosa vuol dire essere impegnati per il bene innanzitutto della comunità», commenta emozionata Maria Elena Catelli. Il passaggio del presidente della Regione Attilio Fontana era previsto più avanti, per l’inaugurazione dell’info point della lista civica del centrodestra unito “Più Fagnano”. Questa è stata una veloce comparsata in paese, tra un impegno e l’altro del Presidente.

Fontana e il candidato sindaco del centrodestra unito Maria Elena Catelli hanno effettuato un veloce saluto tra alcune delle storiche attività del paese, confermando già un secondo giro con più calma per allargare il giro dei negozianti e conoscere le perle del territorio fagnanese. Prossima tappa della lista civica del centrodestra “Più Fagnano” sarà il gazebo al mercato mercoledì 3 aprile 2019, all’ingresso di via Monterosa.