Auto fuori strada danneggia le tubature del gas

Incidente stradale ad Azzate, con danni alla rete gas.

Galleria fotografica incidente Azzate gas 3 di 3

È successo poco prima delle 14 in via Isonzo: un anziano di 85 anni è finito fuori strada con la sua automobile.

Il veicolo ha colpito il muretto di cinta di una casa, danneggiando seriamente il contatore del gas e le relative tubature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la prima messa in sicurezza, oltre alla Polizia Municipale di Azzate (e poi ai Carabinieri) intervenuti per regolare il traffico.

Il guidatore dell’auto non ha riportato ferite, è stato portato in codice verde all’ospedale di Tradate.