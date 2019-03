Ecco i bandi della Fondazione comunitaria del Varesotto: 1,3 milioni per il territorio

Bandi a sostegno di iniziative sul territorio per 1 milione e 360mila euro. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto ha deliberato l’emissione di 5 bandi con fondi territoriali assegnati dalla Fondazione Cariplo.

I bandi riguardano cinque macro categorie di intervento: l’assistenza sociale, arte e cultura, gli oratori, micro erogazioni e altre finalità.

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2019 e le richieste di contributo dovranno essere presentate con modalità esclusivamente informatica. Sarà infatti necessario collegarsi al sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (www.fondazionevaresotto.it), accedere alla propria Area Riservata, aggiornare i dati di anagrafica e compilare la richiesta di contributo. In caso di primo accesso sarà necessario procede alla registrazione dell’Organizzazione.

Nello specifico ecco le cinque categorie dei bandi e gli importi previsti: Bando n. 1/2019 – ASSISTENZA SOCIALE: i progetti dovranno riguardare, con particolare attenzione, problematiche relative a: Bambini e Giovani anche con riguardo alla prevenzione del disagio; Disabili, Anziani; Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; Sostegno alle classi a rischio di esclusione sociale.

Fondi a bando: € 650.000,00 Bando n. 2/2019 – ARTE e CULTURA: i progetti dovranno riguardare interventi di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; promozione della cultura e dell’arte.

Fondi a bando: € 400.000,00 Bando n. 3/2019 – EDUCARE CON GLI ORATORI: i progetti dovranno riguardare interventi relativi al settore socio-educativo svolto dagli Oratori.

Fondi a bando: € 100.000,00 Bando n. 4/2019 – ALTRE FINALITÀ: i progetti dovranno riguardare interventi relativi ai settori: Assistenza socio-sanitaria; Promozione e sviluppo del territorio; Istruzione e formazione; Sport dilettantistico; Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; Altre iniziative volte a migliorare la qualità della vita rafforzando i legami solidaristici e di responsabilità sociale.

Fondi a bando: € 150.000,00 Bando n. 5/2019 – MICRO EROGAZIONI: i progetti dovranno riguardare interventi per iniziative specifiche, in particolare nell’ambito culturale e sportivo, di costo contenuto e comunque di impatto significativo sulla Comunità.

Fondi a bando: € 60.000,00

Nei Bandi viene evidenziata la possibilità e l’opportunità di presentare progetti in rete.

A questi si aggiungono le attività erogative della Fondazione oltre che sotto forma di bandi, anche attraverso patrocini, fuori bando, micro credito, borse di studio, di ricerca e specializzazione medica e progetti speciali sostenuti con fondi della Fondazione Comunitaria derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.

Per l’anno 2019, ad esempio, è previsto lo stanziamento di 154.300 euro, sempre con fondi territoriali di Fondazione Cariplo, per interventi su progetti Extra-Bando. Con questi la Fondazione andrà a sostenere progettualità meritevoli in grado di cogliere le istanze del territorio che non rientrano nei tempi, negli oggetti e nelle procedure dei Bandi ordinari, ma che possono rispondere a emergenze o priorità territoriali.

Tutti i progetti dovranno prevedere un cofinanziamento minimo del 30% ed incentivare forme di raccolta fondi a progetto. Per la presentazione dei progetti saranno predisposti un regolamento ed una modulistica specifici.

GLI INCONTRI PUBBLICI PER SPIEGARE I BANDI

Per promuovere e diffondere la conoscenza dei Bandi 2019, la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus organizzerà, come sempre, degli incontri sul territorio per presentarne i contenuti e le modalità operative con il seguente calendario:

VARESE: martedì, 02 aprile 2019 alle ore 17:30 presso la Biblioteca del CSV Insubria (via Brambilla, 15);

BUSTO ARSIZO: martedì, 09 aprile 2019 alle ore 17:30 presso il “Ridotto” del Teatro Sociale (piazza Plebiscito, 8);

CASTIGLIONE OLONA: giovedì, 11 aprile 2019 alle ore 20:45 presso il Palazzo Branda Castiglioni (piazza Garibaldi).

Tutte le notizie e le informazioni sui Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it