Basket e glamour: anche Valeria Mazza ha tifato la Openjobmetis

Nella splendida vittoria della Openjobmetis ai danni di Cremona, la squadra di Attilio Caja ha avuto una tifosa in più, e non una qualunque. Ad applaudire i biancorossi in parterre è arrivata anche Valeria Mazza, la bellissima modella e presentatrice argentina (è nata nella città di Rosario) famosa in Italia anche per aver condotto una edizione del festival di Sanremo.

Valeria era ospite di Marco Vittorelli, presidente della Pallacanestro Varese e di Openjobmetis, e nel dopo partita ha usufruito dei vantaggi riservati ai tifosi della “Courtside Xperience” (ovvero le postazioni sui “divanetti” a bordo campo). Ha quindi assistito alle interviste in sala stampa e nella mixed zone, posando anche con il giocatore votato come migliore in campo al palazzetto, ovvero Dominique Archie.

La modella argentina prosegue quindi una tradizione “glamour” sugli spalti di Masnago che negli anni hanno visto arrivare – tra le altre – Carol Alt, Martina Colombari (anche madrina nell’anno dello scudetto), Filippa Lagerback e di recente un’altra bellissima sudamericana, Dayane Mello.