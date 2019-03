Beccati con le mani sul sacco, mentre scaricano rifiuti nel bosco

Beccati con le mani sul sacco, abbandonato a margine della strada. Sono due gli incivili pizzicati dalle fototrappole messe in funzione a Besnate.

«Con l’ausilio delle Foto Trappole sono state verbalizzate e sanzionate due persone che hanno abbandonato rifiuti sul nostro territorio» ha scritto sulla sua pagina facebook il sindaco Giovanni Corbo. «Continueremo questa battaglia che non è solo a favore del decoro urbano, ma per la crescita civica della nostra società» (foto d’archivio, un episodio denunciato lo scorso anno nei boschi intorno al paese).

Gli episodi sono stati rilevati dalla fototrappola che in questi giorni era stata posizionata – ben occultata – vicino a una piccola piazzola a margine di una delle strade principali intorno al paese. È un punto dove in passato ci sono stati diversi episodi di abbandono di rifiuti, per questo la Polizia Locale aveva posizionato qui la fotocamera che scatta quando rileva movimenti. Le due persone che hanno abbandonato i rifiuti non sono del paese, abitano nei dintorni ed evidentemente avevano trovato comodo disfarsi dei rifiuti lungo lo stradone besnatese.