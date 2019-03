Bibliotecari per un giorno per scoprire i segreti di un mestiere

La Biblioteca G.B. Roggia di Busto Arsizio invita i suoi piccoli utenti a partecipare alla vita della Biblioteca con un’iniziativa pensata appositamente per loro: “Bibliotecario per un giorno”.

Sabato 23 marzo alle 10.00 e alle 15.00 sarà possibile infatti affiancare i bibliotecari nel loro lavoro e scoprire le zone della Biblioteca chiuse al pubblico.

“La nostra biblioteca, grazie al suo personale competente e appassionato, vive un periodo di vivace fermento – commenta l’assessore all’Identità e Cultura Manuela Maffioli -, con continue iniziative destinate, da un lato, a tenere alta l’attenzione su uno dei presidi culturali più importanti della città, che vorremmo sempre più polo attrattivo per giovani e adulti, dove scegliere di trascorrere il tempo, svolgere le attività preferite e stare bene, e, dall’altro, a ‘iniziare’ i più giovani alla cultura, nobile missione istituzionale. In questo contesto si inserisce l’innovativo progetto ‘Bibliotecario per un giorno’, che offre ai bambini di stare, osservatori acuti e partecipi, per una volta dall’altra parte del ‘bancone’, ma, sempre, dalla parte dei libri”.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dagli 8 agli 11 anni (max 10 bambini per turno).

L’ esperienza durerà circa un’ora e mezza. I genitori dovranno permanere in Biblioteca per l’intera durata.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0331 390390 – mail: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it