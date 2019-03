Birra, motori e fiori, il weekend che anticipa la primavera

Un fine settimana che anticipa la primavera con tante iniziative da vivere all’aperto, eventi per i più piccoli ed il mitico rally. Ecco gli appuntamenti per il weekend.

METEO

Fine settimana di sole ma con qualche precipitazione in arrivo. Sabato bel tempo mite su tutta la regione, con solo qualche passaggio nuvoloso di primo mattino. In montagna zero termico in rialzo a 3000m. Domenica Un po’ di sole al mattino, via via più nuvoloso con deboli piogge nella seconda metà della giornata. Limite neve da 1500m in calo a circa 1000m a sera. – IL METEO

INCONTRI

Varese – Sabato l’incontro “Questo non è Amore”, alle ore 10.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese di Via dei Bersaglieri, 1 per un incontro con gli studenti, organizzato dalla Questura di Varese.

Varese – Si terrà venerdì 15 e sabato 16 marzo la due giorni per sensibilizzare alla prevenzione del cancro al seno organizzata dall’ordine delle professioni infermieristiche di Varese e dall’associazione Maya. E, tra tavole rotonde, apericene, concerti e sfilate di moda ci sarà persino una mammella gigante, dentro alla quale si potrà scoprire problemi e debolezze di una cosi delicata e vulnerabile parte del corpo femminile. – Tutto il programma

Varese – Si terrà sabato 16 marzo il mercatino hobbistico di Biumo, organizzato dall’associazione “Il salotto di Biumo”. Realizzato con bancarelle di hobbisti e artisti, si svolge lungo la via Cairoli e sotto i portici, e gode del patrocinio del comune di Varese – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Si terrà sabato 16 marzo, alle ore 17 presso, la biblioteca civica “E. Gallico” a Cocquio Trevisago (in via Motto dei Grilli 30) il penultimo “Aperitivo con gli autori”: questa sarà la volta di due scrittori che presenteranno la loro ultima opera – Tutto il programma

Induno Olona – Doppio appuntamento, venerdì e sabato, per tutti gli appassionati di montagna in Sala Bergamaschi con gli alpinisti indunesi Antonio e Giovanni Pagnoncelli, che l’Amministrazione comunale di Induno Olona ha invitato a raccontare le loro importanti esperienze in montagna. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 17 marzo mercatino con le bancarelle dell’hobbistica e dell’artigianato che saranno posizionate in via Milano, per proseguire con il 7 aprile, nella rinnovata piazza Vittorio Emanuele, con un mercatino sempre dedicato all’oggettistica fatta a mano. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Irene Pivetti al Castello per “Ritratti femminili”: l’appuntamento è per venerdì 15 marzo, alle 21, al Castello Visconti di San Vito. Ingresso libero – Tutto il programma

BAMBINI

Un fine settimana che si annuncia molto vario nelle proposte pensate per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie, con qualche attenzione al passato remoto, grazie a laboratori e spettacoli tra storia e preistoria, e uno sguardo al futuro del pianeta con le manifestazioni dello sciopero per il clima promosso dalla giovanissima attivista Greta Thunberg.

DA VISITARE

Varese – Domenica le Uscite Narranti propongono la visita “Il condottiero Barbarossa a Belforte e il Lazzaretto”. Incontro ore 14 e 30 al Palazzo delle Poste (Viale Belforte, 178) . Durata 2h 30′ circa. Per info: info@officinambiente.org o www.officinambiente.org.

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo sono sbocciati i narcisi, migliaia di fiori gialli da vedere, fotografare e di cui sentire il profumo – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Sabato 16 dicembre i musei riaprono e rimarranno aperti secondo i consueti orari (disponibili sul sito www.sacromontedivarese.it) sino a novembre. – Tutto il programma

RALLLY

È il più grande spettacolo motoristico della provincia di Varese e da 28 anni non manca di attrarre migliaia di appassionati nelle sedi di partenza e arrivo: su VareseNews potete trovare aggiornamenti in tempo reale dei risultati della manifestazione che si disputa tra sabato 16 (shakedown) e domenica 17 (gara), oltre a foto e video dalle prove speciali. Hashatag dedicati: #rallydeilaghi2019 e #direttavn – IL LIVE

PODISMO

Secondo appuntamento stagionale con il circuito podistico del “Piede d’Oro”: dopo l’esordio di Azzate, gli appassionati di corsa si sono dati appuntamento per la 27a “In giro per Malgesso” organizzata dalla società “7 Laghi Runners” (in collaborazione con la Pro Loco) nella mattinata di domenica 17 marzo – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Sabato sera per la Stagione Teatrale 2018/2019 lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi in “Noi-Millevolti è una bugia”, alle 21, al Teatro Openjobmetis di Piazza della Repubblica.

FESTA DI SAN PATRIZIO

Diversi locali – anche nel Varesotto – si stanno colorando di verde in queste ore, con l’approssimarsi della festa del patrono d’Irlanda, San Patrizio che cade il 17 marzo, quindi domenica per questo 2019. Una ricorrenza che ha anche una stretta correlazione con la birra: le parate, i banchetti e i festeggiamenti per il St. Patrick’s Day infatti sono allietati anche dalle birre locali con la celeberrima Guinness a fare la parte del leone. – GLI APPUNTAMENTI SEGNALATI DAL BLOG MALTO GRADIMENTO

MUSICA E SERATE

Varese – Fine settimana alle Cantine Coopuf: venerdì inizia in jazz con Francesco Mascio Trio, sabato si festeggia il St. Patrick Day, con tanta musica irish, fiumi di birra e balli sfrenati mentre domenica “3 Vite all’improvviso”, spettacolo d’improvvisazione teatrale e musicale di e con Gianni Cioffi, Davide Coda, Michelangelo Consiglio, Musiche di Lele Pescia.

Busto Arsizio – Domenica 17 marzo il Museo del Tessile ospiterà la terza edizione della Fiera del Disco e del Vintage organizzata dall’Associazione Culturale 33&45, in collaborazione con Double Side, Soundtracks Blues Festival e con il supporto dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio. La fiera si conferma come l’appuntamento più importante della zona per gli appassionati: circa gli 40 espositori coinvolti per questa edizione, come sempre ad ingresso gratuito. – Tutto il programma

Varese – Domenica sera, ore 21,00 “Speakinjazz, evento speciale: Luz Trio” alle ore 21.00 in Piazza Fulvio De Salvo, 6 con Aska Kaneko, violino e voce e Carlos “El Tero” Buschini, basso e Bebo Ferra, chitarra. Ingresso: soci 67 jazz club € 15, non soci € 18 (ingresso + tessera € 20). Prenotazione obbligatoria al 3480174188 o renato.bertossi@gmail.com. www.karakorumteatro.it

Castiglione Olona – Proseguono gli appuntamenti domenicali Tè con l’autore proposti dall’associazione Borgo antico di Castiglione Olona. Domenica 17 marzo, alle 16 al caffè Lucioni sarà in scena “La musica… la poesia”, un incontro che vede protagonisti il duo jazzistico tritaJaz e… Giacomo Leopardi. – Tutto il programma

CINEMA

Le uscite al cinema e la programmazione nelle sale