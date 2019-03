Business e lavoro tra Italia e Svizzera: se ne parla alle Ville Ponti

Quali opportunità di business e di lavoro tra Italia e Svizzera? Se ne parla a Varese in un convegno organizzato al centro congressi Ville Ponti organizzato da Varese Professionisti in collaborazione con lo Studio Giallo & Co. di Varese e il patrocinio di Confesercenti.

L’appuntamento è per giovedì 14 marzo dalle 16,30 alle 20 L’accesso al convegno sarà gratuito, previa registrazione online al link www.studiogiallo.eu/svizzera-2019.

«Tre ore di convegno aperto a tutti – spiegano gli organizzatori – per capire come un professionista o un’azienda di qualunque settore possano operare anche in Svizzera, con previsione di guadagni spesso raddoppiati rispetto al mercato nazionale. Questo e altri aspetti legati alla fiscalità verranno esposti in occasione della quinta edizione del Convegno “Svizzera Italia 2019”».

Durante il convegno diversi relatori si alterneranno per analizzare come operare sul mercato svizzero nominando un proprio rappresentante fiscale oppure come tornare ad investire in un Paese come la Svizzera, da sempre considerata “la cassaforte del mondo”. Verrà spiegato come possedere o trasmettere ai propri eredi proprietà o capitali esteri, quali sono le novità del nuovo accordo bilaterale che regola l’accesso quotidiano dei frontalieri in territorio svizzero e come diventare un lavoratore frontaliere.

Il programma del convegno:

16.30 Registrazione partecipanti

17.00 Apertura lavori – dott. Salvatore Giallo

17.30 Identificazione fiscale: casi pratici – Esperto fiscale Claudio Fonti

18.30 Investimenti immobiliari: dopo la voluntary un ritorno – Ing. Marco Rivolta

19.00 Successione: patrimoni in Svizzera – Fiduciaria Mega SA (CH) – Dott. Aris Merlo

19.30 Frontalieri: la residenza fiscale – Dott. Marco Galletti

20.00 Chiusura lavori & aperitivo a buffet

Qui la locandina del convegno