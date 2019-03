“Business in relax”: i giovani imprenditori fanno formazione come dopocena

“Business in relax”. Così si intitola la serie di incontri con scadenza mensile organizzati dal Gruppo giovani imprenditori di Confcommercio provincia di Varese. Giovedì 7 marzo il debutto del nuovo format: il presidente Mattia Valassina ha radunato gli associati del Varesotto nella sede di “MondoRed” a Gallarate in via Cattaneo.

«Ambiente informale per incontri informali – ha subito chiarito il numero uno dei giovani di Confcommercio, mettendo a proprio agio gli associati, proprio come il copione dell’iniziativa prevede – Questo vuole essere un momento di svago, leggero, di divertimento. Utile a conoscerci, a scambiarci le nostre esperienze e, perché no, tra un bicchiere di spumante e un biscotto, fare anche business. Inizieremo con una pillola e proseguiremo con la storia-intervista a manager e imprenditori». Ovviamente niente di “ingessato”, piuttosto un dialogo tra amici che raccontando le loro esperienze offrendo spunti ed esempi da seguire a chi li ascolta.

Ferdinando Bova, uno dei tra fondatori di “MondoRed”, giovane azienda di web marketing, è stato il protagonista della pillola: in pochi minuti ha spiegato la strategia attuata per «Trovare clienti e poi per trovare clienti ai nostri clienti». A seguire, le storie di Luigi Ronchetti (ex amministratore delegato di Johnson & Johnson Italia e oggi imprenditore di una azienda vinicola) e di Andrea Bossi (giovanissimo titolare di una agenzia assicurativa plurimandataria a Gallarate). Per loro un botta e risposta con il presidente Valassina nei panni dell’intervistatore.

Mischiato tra gli associati anche il presidente di Ascom Gallarate Renato Chiodi insieme al direttore Gianfranco Ferrario. Anche loro, come tutti, hanno ascoltato, sorriso e apprezzato lo spirito che anima l’iniziativa. Ovvero fare squadra, creare i presupposti per fare nascere collaborazioni e sinergie. Creare momenti di incontro che vadano oltre il solito rapporto fatto di scadenze burocratiche e incombenze. Una mission che il Gruppo giovani di Confcommercio ha fatto sua, ben sintetizzata in “Business in Relax”, appuntamento che sarà replicato ogni primo giovedì del mese.

«Diventerà un appuntamento fisso – conclude Mattia Valassina – L’obiettivo a crescere, incontro dopo incontro. E vogliamo farlo con il contributo di tutti: consigli, suggerimenti e autocandidature per le “pillole” e le “storie” sono ben accette». Per farlo viene messa a disposizione la tecnologia qr code, un altro modo per creare una community, oltre ai social (Facebook e Instagram).