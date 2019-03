Camion carico di fiori in fiamme sulla A2

(immagine di repertorio)

Disagi della circolazione questa sera sull’autostrada svizzera A2, dove poco dopo le 19.30 un camion con rimorchio con targhe olandesi che circolava in direzione sud si è incendiato, nel tratto che attraversa il territorio di Maroggia.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il mezzo pesante, che trasportava fiori, si è incendiato e si è arrestato sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo. Non si lamentano feriti, ma il rimorchio del mezzo è andato completamente distrutto.

Per consentire le operazioni di spegnimento, l’A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni ed è stata predisposta la deviazione del traffico sulla strada cantonale in collaborazione con le Polizie comunali di Lugano, Mendrisio nonché Ceresio Sud. Deviazione poi revocata.

Sul posto pure il treno di spegnimento delle FFS.

Eventuali testimoni che hanno assistito alle prime fasi dell’incendio, a partire da Bioggio, con il mezzo pesante ancora in marcia sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

La totale riapertura dell’A2 è prevista non prima delle 22.30.