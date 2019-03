Camminata della solidarietà: Valentino Rossi al fianco de “La nostra famiglia”

Il 31 marzo ci sarà la camminata per la solidarietà a Bosisio Parini, un piccolo paese in provincia di Lecco. Si tratta della 46esima edizione della marcia a passo libero di 12 km circa con partenza e arrivo sul campo sportivo de “ La nostra famiglia”. Per l’edizione 2019, la corsa avrà un testimonial speciale: il nove volte campione del mondo, nonché grande amico dell’associazione ‘la Nostra Famiglia” Valentino Rossi che in un videomessaggio manda il suo augurio. Il giorno della camminata, infatti, “Il dottore” sarà impegnato con il Gran Premio di Moto GP a Termos De Rio Mondo in Argentina.

Il legame che lega Valentino Rossi all’associazione risale al 2010, una partnership tra la Nostra famiglia ( grande associazione in Italia per la cura dei bambini con disabilità) e il team Yamaha, in occasione dell’evento benefico “un mondo chiamato Motogp” a sostegno dell’ospedale amico di Bosisio Parini.