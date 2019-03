Campionati europei di Bridge a Lisbona, due varesini vanno ai mondiali

L’Italia sì è qualificata per i mondiali di settembre in Cina. Nella squadra ci sono due atleti di Varese Paolo Uggeri e Marilina Vanuzzi.

Semaforo verde per gli azzurri del bridge. La nostra Nazionale Mista ha concluso il Campionato Europeo di Lisbona in settima posizione, conquistando così la qualificazione per il Mondiale di categoria, che si disputerà in Cina a settembre.

«A Lisbona si è fatta la storia. Non solo perché questo era il primo Campionato Europeo a squadre miste indetto dalla Lega Europea di Bridge (European Bridge League), ma per i risultati clamorosi della competizione».