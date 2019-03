Campionato italiano di serie A, l’Alto Verbano in zona retrocessione

Quest’anno l’accesso ai campionati regionali deve passare obbligatoriamente dalla disputa dei campionati provinciali per ogni specialità, quindi dopo la conclusione dei medesimi per le varie categorie del settore maschile, è toccato al settore femminile designare le vincitrici (foto sopra) – solo per l’individuale – in un’unica serata, considerato l’esiguo numero delle partecipanti.

Infatti il settore femminile della Provincia di Varese, seppure sciorini di continuo risultati esaltanti – vedesi la Coppa Italia conquistata nel 2018 e l’entrata nella finale, che si disputerà ai primi di giugno, per il campionato di società del 2019 – è percorso da pochissime atlete, tanto da consentire di designare le vincitrici delle tre categorie in una sola serata; le partecipanti erano tredici, otto per la C, tre per la B e addirittura due per la A.

Perciò formule diverse: un’eliminatoria tradizionale per la C, sistema a terzina per la B – Secco, Combi, Vlad – confronto andata/ritorno per la A – Guzzetti, Corti -. Non è che l’esiguità del campo abbia influito negativamente sullo spettacolo, anzi! L’abituale grinta delle donne varesine ha ottenuto un’ulteriore conferma: incontri tiratissimi con esibizioni di notevole livello spettacolare che sovente ha consentito al pubblico e all’appassionato sponsor Ingegnoli di gustarsi piatti boccistici veramente prelibati.

Nella categoria A ha prevalso, in entrambi i set, la “leonessa” Barbara Guzzetti, nella B ha dominato Luisella Secco, mentre nella C ha vinto Lucia Corona su Sara Politi, che sembrava favorita, ma forse ha accusato il peso della consistente serie d’impegni di cui si è fatta carico anche nel Comitato Provinciale, ove è apprezzato gestore della contabilità.

Per il campionato italiano di Serie A, una nota triste è rappresentata dalla sconfitta dell’Alto Verbano, che ora è pesantemente invischiato nella lotta per non retrocedere, come purtroppo aveva vaticinato il suo allenatore Diego Basile all’inizio della competizione. Del resto l’esiguità del team non poteva non destare preoccupazioni: sabato ha giocato Addonizio che sinora è sceso in campo sporadicamente. Ha giocato bene, ha rischiato di vincere il secondo set dell’individuale contro quel “mostro di bravura” di Di Nicola, trovandosi in vantaggio per 7-6 grazie ad accostate superbe, ma poi ha dovuto soccombere all’incredibile precisione dell’avversario nelle bocciate di volo.

La prima fase si concludeva sul 3-1 per Boville – unico successo dell’Alto Verbano nella terna -, poi i primi due set delle coppie erano spietati per gli azzurri verbanesi, altre due vittorie di Boville e tutti a casa, nel vero senso del termine, perché gli ultimi due set – persi 8-0 – non sono stati praticamente giocati dai romani che desideravano tornare al più presto. Ciò ad ennesima conferma di una formula che va rivista: quando una compagine vince il quinto set, l’incontro scade ad allenamento, il pubblico sfolla, non nutre più alcun interesse e la competizione perde molto del suo fascino, che dovrebbe persistere sino all’ultima boccia giocata, come avverrebbe con il sistema ad inseguimento, perbacco.

PILLOLE DI BOCCE

Giovedì 07 marzo – Vergiate – Campionati Provinciali Femminili

Categoria A – 1) Barbara Guzzetti – F.lli d’Italia

Categoria B – 1) Luisella Secco – Circolo Carnago

Categoria C – 1) Lucia Corona – F.lli d’Italia

Sabato 09 marzo – Daverio – Campionato Italiano Squadre Serie A –

Alto Verbano (VA) – Boville (Marino) 3-5 (46-45)

Classifica: CVM Utensiltecnica, Boville 22, Fashion Cattel 21, APER 19, Montegranaro, Capitino 13, Alto Verbano 12, Martano 3.

Mercoledì 13 marzo – Brezzo di Bedero – inizio 16° Trofeo Cesare ed Emilia Donà – regionale individuale B-C-D

Giovedì 14 marzo – Crenna – finale 53° trofeo Crennese

Venerdì 15 marzo – Cuvio – finale trofeo Cuviese

Venerdì 15 marzo – Crenna – inizio trofeo Ingicar – regionale coppie A-B-C-D

Sabato 16 marzo – Vergiate – finale Trofeo Vergiatese