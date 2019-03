Il Carnevale di Cantù: successo straordinario domenica 3 marzo

Galleria fotografica Il Carnevale di Cantù 4 di 5

Anche per il terzo appuntamento dell’anno, il Carnevale di Cantù fa centro e trascina con forza l’entusiasmo di organizzatori e spettatori verso l’attesissimo finale di sabato grasso. E’ di nuovo sull’anello tra Corso Unità d’Italia e via Carcano che oggi si è assiepata una folla di spettatori festanti e di tantissimi ragazzi entusiasti.

Questa 93esima edizione della manifestazione continua così a regalare emozioni e a ripagare tutti gli sforzi di un intero anno di lavoro da parte del comitato organizzatore e dei gruppi di lavoro coinvolti.

I numeri degli accessi registrati parlano chiaro e non lasciano spazio all’interpretazione. Sono 5.621 gli spettatori paganti e 1.428 ragazzi per un totale di 7.049 presenze, che superano di netto le statistiche del 2018. Il prossimo appuntamento è per il prossimo sabato, il 9 marzo, con la Gran Sfilata del sabato grasso.