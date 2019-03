Una casa per gli insetti e fior di pigna con Mani Maestre

Torna al Chiostro di Voltorre “Mani Maestre“, la fiera dedicata all’artigianato di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione. L’appuntamento è per la giornata di domenica 24 marzo a cominciare dalle 10 del mattino con la presentazione della nuova app Art e Go, fino in serata, con il concerto di musica popolare con i De Terra, dalle ore 18 alle 20.

Tra gli stand degli espositori anche uno spazio dedicato ai laboratori adatti ai bambini e alle loro famiglie.

FIOR DI PIGNA



Dalle ore 14.30 alle 16.00, a cura di Re Mida

Con materiale rigorosamente di recupero grandi e piccini potranno costruire in modo personalizzato fiori colorati per accogliere la primavera.

Adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore.

Costo 5 € compreso materiale

Per info e prenotazioni: remida.varese@gmail.com.

LA CASA DEGLI INSETTI

Dalle ore 16, a cura di La bottega del legno

Il laboratorio aiuta a sviluppare la manualità in fase di assemblaggio e alimenta la curiosità di grandi e piccini sull’utilità di una casetta per insetti.

I materiali tutti rigorosamente recuperati come piccole canne di bambù, legnetti , cortecce

verranno forniti dalla Bottega del legno e anche alcuni attrezzi per assemblare come martelli, cacciavite, colla, viti e chiodi, colla e qualche martello e cacciavite.

I partecipanti saranno seguiti in tutte le fasi di assemblaggio da Patrizia e Adelio.

Per info e prenotazioni: labottegadel.legno@libero.it

Durante la manifestazione è anche possibile pranzare al Chiostro, alle ore 13 presso l’oratorio San Michele. Il costo del pranzo completo è di 12€ (escluse bevande)

Per info e prenotazioni: 339 1889085