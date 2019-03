Cesarini, Pizzi e Tebaldi nuove medaglie d’oro al merito sportivo

Tradizionale appuntamento con il Coni, lunedì 25 marzo alle ore 18: all’interno del Salone Estense di Varese è infatti prevista la annuale consegna delle benemerenze sportive ad atleti e società del territorio.

Un appuntamento che si aprirà con una dedica importante, quella a Ito Giani, l’ex sprinter (varesino) dell’atletica azzurra scomparso lo scorso 28 settembre. Giani, azzurro alle Olimpiadi di Tokyo e oro sia alle Universiadi sia ai Giochi del Mediterraneo, è stato a lungo dirigente del Coni varesino, ricoprendo anche la carica di presidente: in occasione delle benemerenze gli sarà consegnato il Premio Ravasi alla memoria.

Tre invece i campioni del mondo che riceveranno la medaglia d’oro al merito sportivo, una delle massime onorificenze dello sport italiano. Si tratta di Federica Cesarini, iridata nel quattro di coppia leggero di canottaggio, Angelo Pizzi per la pesca sportiva e Flavio Tebaldi nel deltaplano. Ad essi si aggiungono, in quota atleti, otto medagliati in competizioni europee e mondiali (per loro la medaglia d’argento al merito sportivo) e 33 campioni italiani che ai quali andrà la medaglia di bronzo.

Oltre agli atleti sono previsti riconoscimenti per allenatori e dirigenti: la Palma di bronzo (ai tecnici con oltre dodici anni d’attività ad alto livello) andrà a Vera Stefanazzi, specialista del twirling; per quanto concerne i dirigenti i premiati saranno Giovanni Marchettini (canottaggio), Ivan Bidorini (motociclismo) e Augusto Stefanazzi (twirling).

Infine, per le società, preziosa Stella di bronzo per la Compagnia Arcieri Monica (CAM), club fondato nel 1972 che ha tra i propri tesserati anche Michele Frangilli, un oro (Londra 2012), un argento e un bronzo ai Giochi olimpici. L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero.