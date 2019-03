Cessione del Varese: si parla di un accordo vicino

Prendiamo la notizia con le molle, attrezzo a cui ormai abbiamo fatto il callo in questi mesi/anni di discorsi relativi al Calcio Varese. Ma, di nuovo, con tutte le cautele del caso, sembra che tra il proprietario Claudio Benecchi e il possibile compratore Domenico Altomonte, si sia arrivati a un accordo per la cessione della società.

Firme nero su bianco ancora non ce ne sono, ma fonti vicine alla società riportano ottimismo tra le due parti che stanno conducendo la trattativa. Altomonte, ricordiamo, aveva collaborato con il Varese ai tempi della Serie B quando lavorava per la “Onze”, marchio di abbigliamento che fornì il materiale tecnico ai biancorossi.

Calabrese di origine, il possibile nuovo acquirente starebbe ora rappresentando un gruppo di imprenditori – si parla del ramo alimentare – basati nella sua regione. Adesso però, se davvero si fosse in dirittura di arrivo, sarà il caso di chiudere l’accordo. E – non ci stancheremo mai di scriverlo – iniziare a mettere sul tavolo soldi veri, perché la macchina organizzativa non si muove né a parole né con le belle intenzioni.