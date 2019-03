Chrysta Bell apre il tour europeo a Varese

Un’occasione unica per assistere al concerto di un ospite internazionale di altissimo livello: un grande nome della musica americana e del cinema. Già conosciuta per il ruolo dell’agente speciale Tammy Preston in Twin Peaks 3, e per le sue continue collaborazioni con David Lynch, alle Cantine Coopuf arriva Chrysta Bell per una data del suo “Feels like love tour”. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo.

L’uscita a marzo 2019 del quarto album in studio ha portato Chrysta Bell ad ispezionare nuove vie

compositive nel suo dream pop. Una continua evoluzione artistica per la cantautrice statunitense che in questo nuovo lavoro discografico si è avvalsa della collaborazione di David Lynch (come art director) e della produzione di John Parish (P J Harvey). Il risultato è un viaggio in sonorità più oscure con infulenze new wave, post punk e disco.

Apertura e aftershow della serata affidati al Collettivo Melies (Stefano Bruno, Andrea Minidio e Lele Pescia) in “Lynch’s Universe”, ovvero una serie di immagini e video evocativi dal mondo di Twin Peaks e del regista americano, accompagnati da strumenti inusuali, intonarumori e sonorità psichedeliche.

Evento Organizzato da: Madboys Eventi & Concerti, Twiggy Varese, Coopuf Iniziative Culturali in

collaborazione con Cortisonici e International Music & Arts.

Inizio ore 22.00

Ingresso 15€

info@madboys.it