Colori, divertimento e festa per il compleanno del Calcio Varese

Il bianco e il rosso dappertutto, tanti bambini e ragazzini accompagnati dai loro genitori, una giornata (finalmente) di festa per chi ama il Calcio Varese.

Per festeggiare i 109 anni della squadra biancorossa istruttori e genitori hanno organizzato un evento a Varesello, la casa delle giovanili del Varese chiusa per varie vertenze tra Comune e società e riaperta per l’occasione dopo parecchie settimane.

A fare la regia gli allenatori Claudio Casaroli, Fabio Franceschina, Sergio Visentin, Alessandro Addabbo e Angelo Bruno, affiancati da tanti genitori e da tutti gli altri mister delle squadre giovanili: sono loro la vera anima di una società che si sta sfaldando, ma che ha solide basi dalle quali ripartire per l’ennesima volta. A partecipare sono accorsi tutti i tesserati, insieme ad altre squadre “amiche” (Valceresio e Casmo) che hanno giocato vari tornei e giochi tra le diverse categorie di ragazzi: «Per troppo tempo abbiamo sentito solo notizie negative sul Varese – spiega Casaroli, uno degli istruttori che si sta adoperando per salvare il salvabile -, con questo evento vogliamo dimostrare che c’è acora chi vuole bene al Varese e che per il Varese si dà da fare».