Il Commissariato ricorda l’agente Vincenzo Di Puppo

Si terrà giovedì 7 marzo, la cerimonia di commemorazione della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Vincenzo Di Puppo, vittima del dovere nell’ormai lontano 1980.

La cerimonia è prevista alle 12, intorno al busto che ricorda Di Puppo, davanti al Commissariato di Gallarate, in via Ragazzi del ’99.

I fatti risalgono al 7 marzo 1980, quando la sala radio del Commissariato di Gallarate fece intervenire la Volante per una rapina alla gioielleria “Manzoni”, nella via omonima. I due poliziotti – Guardia Scelta Vincenzo Di Puppo e Guardia Fausto Rizzetti – furono colpiti da una raffica sparata dall’auto che “faceva il palo”: Di Puppo fu poi colpito anche dall’interno, morì prima dell’arrivo in ospedale.

Alla cerimonia parteciperà anche il vicequestore vicario, Leopoldo Testa, che alla presenza del Prefetto e delle altre Forze dell’Ordine e delle personalità istituzionali locali, deporrà un omaggio floreale presso la lapide commemorativa collocata all’ingresso del Commissariato.