Il concerto “Con voce di donna” del corpo musicale Santa Cecilia conquista il pubblico

Venerdì 22 marzo, in auditorium comunale, si è tenuto il concerto del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Gerenzano dal titolo “Con voce di donna”. Musicanti e Majorettes, diretti dal maestro Franco Erenti, hanno presentato al numeroso pubblico presente (che ha riempito l’auditorium) un viaggio tra musica e cultura.

L’attenta esecuzione e la scelta mirata dei brani musicali (La vita è bella, Respect, Marte e venere di Holst, Don’t cry for me Argentina e molti altri) hanno accompagnato il racconto di Lorena che ha dato voce alle donne scelte per rendere omaggio a figure femminili importanti della nostra epoca. A completare lo spettacolo alcune incursioni delle majorettes che hanno coreografato alcuni brani eseguiti dalla banda.

Presente anche l’amministrazione comunale, che ha ringraziato il Corpo Musicale delle attività che svolge sul territorio e si è complimentata della riuscita e dell’idea di questo concerto. Apprezzamenti e complimenti anche da tutto il pubblico presente in sala.

“Un ringraziamento va sicuramente al gruppo giovani della banda che ha dato vita a questo spettacolo (ottimamente riuscito) e che sta lavorando con passione alla preparazione dei tanti prossimi eventi che la nostra associazione è pronta a presentare alla popolazione” Paolo Andrea Vanzulli – presidente

“Creatività e passione. Voglia di condividere con il pubblico le emozioni di un viaggio attraverso la musica e le voci femminili che hanno voluto elevarsi, distinguersi ed essere di esempio. È questo ciò che abbiamo voluto portare nel nostro concerto per la celebrazione della festa della donna. Così abbiamo scelto di condividere brani e pensieri tutti al femminile, da Aretha Franklin a Edith Piaf, da Margherita Hack a Malala.

Con lo sguardo rivolto verso un orizzonte musicale e culturale sempre più ampio, negli ultimi mesi ci siamo dedicati alla realizzazione di concerti “nuovi” nelle tematiche e nelle forme, sperando di offrire alla comunità momenti di svago e di riflessione, oltre che di condivisione.” Valentina – musicante