Conoscere la natura e prendersene cura: dalle pulizie ai laboratori

La giornata del Verde Pulito al Parco del Lura ogni anno coinvolge 12 Comuni e circa 500 persone impegnate nella pulizia straordinaria e volontaria di prati boschi e del torrente per poi trovarsi tutti insieme al Centro per la Biodiversità di Lomazzo per il rinfresco seguito, nel pomeriggio dalle ore 14, da attività e laboratori per bambini a cura degli educatori della cooperativa sociale Koinè che si occupa della gestione del Parco.

E quest’anno la sfida si moltiplica grazie alla #trashchallenge, la sfida promossa sui social che invita tutti a fotografarsi prima e dopo aver ripulito un’area dalla spazzatura. Le foto possono essere postate su Instagram usando #trashchallange, #trashtag, #parcolura e #aluraparcolura. Le più belle saranno premiate dal concorso a tema promosso da Regione Lombardia.

L’appuntamento è per domenica 31 marzo dalle 8.30 agli ingressi del Parco nei Comuni di Saronno, Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Cermenate, Rovello Porro, Guanzate e Lomazzo. Lainate si ritrova dalle 9.30, Caronno Pertusella alle 14.00 e Garbagnate alle 14.30.

Rovellasca anticipa tutti proponendo un laboratorio per bambini sul tema della sostenibilità sabato 30 alle 15.30, nelle sale della biblioteca civica,

La giornata sarà un’occasione di cittadinanza attiva per conoscere meglio il territorio, formarsi una cultura ambientale, imparando a prendersene cura.

Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari all’attività e copertura assicurativa.

In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata al 7 aprile.

Per maggiori informazioni: info@parcolura.it oppure 031 901491, www.parcolura.it oppure la pagina Fb del Centro Biodiversità Parco Lura.