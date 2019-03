Consiglio comunale aperto, Raffaele Fagioli: “Sono soddisfatto dell’andamento della seduta”

“Sono soddisfatto dell’andamento del consiglio comunale aperto, dalla fase di istruttoria fino al suo svolgimento. Il risultato è positivo perché grazie al confronto e alla partecipazione, così come sancito dallo statuto, ciascuno ha potuto approfondire, domandare, proporre, riflettere ed avere un quadro completo dell’argomento”. Sono le parole del presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli che in una nota ha tirato le somme del consiglio comunale aperto di sabato mattina dedicato al taglio dei bagolari in via Roma.

Fagioli ripercorre la seduta: “In apertura l’amministrazione ha esposto tecnicamente il progetto di riqualificazione del tratto di via Roma compreso tra via Guaragna e via Manzoni illustrando le motivazioni delle scelte progettuali deliberate dalla Giunta. L’assessore, il sindaco, l’agronomo consulente ed i tecnici dipendenti del Comune hanno risposto a tutte le richieste di chiarimento dei cittadini. A tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta è stato concesso di intervenire, anche con l’ausilio di immagini e diapositive da essi predisposte, per un totale di venti interventi; di seguito sono riportati i nomi dei cittadini intervenuti: Paolo Colombo, Alessandro Galli, Massimiliano D’Urso, Maristella Temporiti, Giulia Alliata, Massimo Uboldi, Paolo Sala, Andrea Depalo, Viviana Villa, Jona Mullaraj, Simone Galli, Roberto Barin, Andrea Mazzucotelli, Cristiana Dho, Sara Roccabruna, Roberto Strada, Ivano Castelnovo, Alberto Paleardi, Agostino De Marco, Maria Cornelia Proserpio. Ai cittadini sono stati concessi alcuni secondi di intervento più dei cinque minuti previsti dal Regolamento arrivando anche a superare i sette minuti come nel caso dell’intervento del portavoce di Fiab Alessandro Galli”.

L’epilogo è stato un intervento del sindaco Alessandro Fagioli “che, preso atto delle richieste e degli interventi, ha concluso la riunione confermando la volontà di procedere con il progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta”.

Il presidente Fagioli conclude con i ringraziamenti “a tutti coloro i quali hanno contribuito e collaborato alla buona riuscita di una seduta di consiglio aperto così complessa ed articolata”.