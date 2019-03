Consulte rionali: posticipato al 15 aprile il termine per la presentazione delle candidature

Posticipato al 15 aprile il termine per la presentazione delle candidature per le consulte rionali di Gallarate, che da quest’anno saranno poi votate dai consiglieri comunali. Le candidature arrivate sin qui sono «una quindicina», spiega il sindaco Cassani, e quindi si spera di integrare con altri nomi disponibili.

Le domande vanno consegnate all’ufficio Protocollo (Palazzo Borghi, via Verdi 2). Regolamento e modulo per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito del Comune (sezione “città e comune” all’interno della sottosezione “consulte rionali”).

Ogni aspirante candidato dovrà raccogliere un minino di 25 firme (autenticate) di cittadini elettori residenti nel territorio della consulta di riferimento. Obbligatorio anche allegare il proprio curriculum vitae insieme a una sintetica scheda programmatica. Dopo la verifica della regolarità delle candidature, sarà appunto il consiglio comunale a procedere all’elezione dei cinque membri per ogni Consulta.

Le Consulte rionali sono cinque: Centro-Ronchi; Crenna -Moriggia; Cajello-Cascinetta; Cedrate-Sciarè; Arnate-Madonna in Campagna. I quindici candidati che si sono fatti avanti “coprono” in modo diverso le varie zone: «Per Arnate-Madonna in Campagna abbiamo già diversi nomi, mentre per esempio a Cedrate-Sciarè c’è un solo nome» spiega ancora Cassani.