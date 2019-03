Il cordoglio di Fontana per la morte del padre del ministro Stefani

“Esprimo a titolo personale, della Giunta e dell’intera comunità lombarda, il cordoglio e la vicinanza al ministro Erika Stefani per la tragica e improvvisa perdita del caro papà. Soprattutto in questi ultimi mesi ho potuto apprezzare le doti umane e la sensibilità di una donna capace, determinata e preparata. Sono sicuro che pur nella tristezza e nel dolore di un fatto così grave saprà reagire e raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata”. È il messaggio diffuso in una Nota dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana per la scomparsa, in un incidente di Giovanni Stefani, padre del ministro Erika Stefani.