Il Coro Divertimento Vocale porta in Africa la finale di Italia’s Got Talent

Un viaggio in Africa tra suoni, colori ed emozioni. È questo quello che hanno pensato gli artisti del Coro Divertimento Vocale di Gallarate per la finale di Italia’s Got Talent, ma non è bastato per far vincer loro il primo premio del talent di TV8. Al televoto il coro ha preso il 5,56% delle preferenze, rimanendo così fuori dai primi 5 posti della classifica.

Il viaggio del Coro Divertimento Vocale si è infatti intrecciato con quello della trasmissione conclusa dopo sette puntate di audizioni, due di semifinali e una finale in diretta. Un iter che il gruppo ha percorso interamente: alle audizioni hanno messo in scena la simulazione acustica di un temporale, lasciando senza parole i giudici (GUARDA QUI) e poi alle semifinali si sono aggiudicati un posto per la finale grazie ad una splendida versione “marina” di “Come è profondo ll mare” di Lucio Dalla (GUARDA QUI).

Per la finale invece la scelta è stata quella di portare il pubblico della trasmissione in Africa, tra suoni e canzoni. Uno spettacolo davvero emozionante che però non è bastato per portarli sul podio dello show. Clicca qui per vedere la loro esibizione.