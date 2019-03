Il Coro Divertimento Vocale pronto alla finale di Italia’s got talent

Il Coro Divertimento Vocale in finale a Italia’s got Talent. Dopo aver esordito con la stupefacente interpretazione della tempesta (finita su tutti i giornali, vedi qui), il coro di Gallarate ha superato le altre selezioni e ora si prepara alla finale.

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo, dalle 21.15, su TV8 e Sky. Il coro ha continuato le prove in questi giorni, sta completando le prove generali in studio, in attesa dell’esibizione: il pezzo che verrà proposto in finale è top secret (perché coperto da accordi di riservatezza con l’emittente), non resta che aspettare venerdì sera.

Ma nel frattempo, ci si può anche preparare al voto finale.

Come si vota? Ecco le istruzioni, riportate dallo stesso coro sulla sua pagina:

“1. App IGT 2019 disponibile per iOS e Android. Per accedere al voto è necessario effettuare il Login con Sky ID per i Clienti Sky oppure tramite Facebook o Twitter

2. Sito italiasgottalent.it Per accedere al voto è necessario effettuare il Login con Sky ID per i Clienti Sky oppure tramite Facebook o Twitter

3. Decoder Sky connesso a internet: votate tramite il tasto verde del telecomando (solo per STBs connessi alla rete) – canali Sky Uno HD, Tv8 o Cielo

4. Twitter: messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official” con il codice o il nome del finalista prescelto preceduto dalla parola “Voto”.

5. SMS: inviate un SMS al numero 4770470 con il codice del vostro talento preferito, al costo forfettario di massimo 0,51 euro.Ricordate che il voto è valido solo durante la diretta: fate attenzione alle indicazioni della nostra conduttrice Lodovica Comello che comunicherà l’apertura e la chiusura del Televoto!”