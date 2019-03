Di cosa parla il disegno di legge Pillon? La serata dei giovani Pd per conoscere il provvedimento

Il disegno di legge Pillon ha sollevato un coro di critiche che a Varese ha preso forma nella manifestazione di protesta organizzata in occasione dell’incontro pubblico organizzato in città con il senatore leghista.

Il tema, però, è molto complesso e dai risvolti spesso inafferrabili per chi non si occupa a fondo della materia. Per questo i Giovani democratici di Gallarate (la sezione giovani del Partito Democratico) ha organizzato una serata giovedì 7 marzo alle 20.45 in via Ercole Ferrario, 11 per discutere e approfondire le conseguenze dell’applicazione del disegno di legge Pillon dal punto di vista, naturalmente, di chi è critico sul provvedimento.

L’appuntamento è stato organizzato nella settimana della festa internazionale delle donne, che si terrà l’8 marzo: «più che mai importante conoscere i provvedimenti legislativi dell’oggi che trattano dei temi della famiglia, delle donne e della genitorialità – spiegano i giovani del Pd -. Ne parleremo assieme, cercando di analizzare e comprendere il disegno di legge proposto in parlamento. Con noi ci sarà anche l’Avvocato Francesca Ciappina che ha avuto modo di studiarlo da vicino».