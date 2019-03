Dal corteo in costume alla novena per il lavoro, continua la festa di San Giuseppe

E’ in pieno svolgimento l’edizione 2019 della Festa di San Giuseppe.

Domenica 17 marzo, in particolare, si è tenuto il corteo, che dalla chiesa di San Vittore è andato verso la chiesa di san Giuseppe: grazie alla compagnia in costume “Intervallos“, che ha sede al centro diurno anziani di via Maspero.

Alla fine del corteo, un laboratorio di falegnameria, mentre è già aperto aperto il banco con la Tortellata benefica, che chiuderà solo al 19 marzo. Insieme a questo e alla possibilità di acquisto dei ceri nella giornata del 19 ci saranno anche i fiori, o meglio i bulbi di tulipano, a simboleggiare il rapporto tra padre e figlio e la crescita di un fiore posto il seme.

La festa non è ancora finita però: ancora il teatro, e gli Intervallos, saranno di scena il 19 marzo. Insieme alla compagnia legata all’Unitre, alle 16, dentro la chiesa, andrà in scena rappresentazione dedicata alla figura di San Giuseppe, un padre reso nella sua attualità.

Domani, martedì 19, saranno diversi gli appuntamenti religiosi: e per chi cerca lavoro, l’appuntamento è alla messa delle 9 dove si distribuirà la Novena di san Giuseppe, che aiuta spiritualmente chi lo cerca.

Alle 18.30, che sarà accompagnato dal coro di ex allieve Salesiane, ci sarà la messa con la benedizione dei papà e dei bulbi simbolici: in essa ci sarà anche il momento della consegna di un attestato di gratitudine che il Comitato ha deciso di assegnare a Giovanni Perna, storico cattolico varesino.