Dalla musica alla terra, è la settimana del Circolo Gagarin

Come ogni settimana Circolo Gagarin vi aspetta con gli appuntamenti fissi di Hatha Yoga e Pugilato Popolare: due corsi che è possibile iniziare a frequentare in qualsiasi momento della stagione. Il weekend del circolo di via Galvani a Busto Arsizio si apre invece con la nuova NeverWas Radio Night in compagnia dell’elettronica sperimentale di HONKO, Irtumbranda e Deltacut. Sabato invece sarà invece l’Ora della Terra: vi aspettiamo per una cena a lume di candela al Circolo Gagarin. Domenica torna la Serata Ludica con CCCPlayers. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Venerdì 29 marzo 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

NeverWas Radio Night: HONKO + Irtumbranda + Deltacut

Tornano al Circolo i concerti di NeverWas Radio, questa volta per una serata totalmente dedicata all’elettronica sperimentale. Sul palco tre “one-man-show”: HONKO, progetto solista di Marco Zaniniello, batterista della band livornese Appaloosa, Irtumbranda, all’anagrafe Luciano Turella, musicista toscano che ha collaborato con artisti come Nada, Motta, Criminal Jokers e molti altri. Ad aprire le danze con musica e visual il varesotto Deltacut. Maggiori info qui.

Sab 30 marzo 2019 – Cena a lume di candela dalle 20.30

L’Ora della Terra: cena a lume di candela

Per un’intera ora tutta la Terra spegnerà le luci: è l’Ora della Terra, la grande mobilitazione per dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Circolo Gagarin partecipa con una cena a lume di candela. Maggiori info qui.