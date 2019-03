Dalla Regione taser, giubbotti e spray urticanti per la Polizia Locale

«Nel prossimo bando regionale per le dotazioni della Polizia locale, saranno stanziati dalla Regione 2 milioni e 300 mila euro per l’acquisto dei beni strumentali che faciliteranno il lavoro degli agenti, sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell’autotutela».

Lo ha detto l’assessore alla sicurezza e Polizia locale della Regione Lombardia Riccardo De Corato, intervenuto questa mattina a Gallarate, alla giornata di studio sul decreto sicurezza, codice della strada e videosorveglianza.

All’appuntamento hanno inoltre preso parte l’assessore comunale alla Sicurezza, Francesca Caruso, ed il Comandante della Polizia locale, Antonio Lotito.

«Tra i beni strumentali – ha aggiunto De Corato – doteremo agli agenti di Polizia locale i droni di ultima generazione per la videosorveglianza, bici elettriche, strumentazione radio, giubbotti antitaglio, cuscini per TSO, taser, spray urticante, oltre a body-cam per gli agenti e dash-cam per le autovetture».

Oltre alle nuove armi per gli agenti, però, è previsto anche un investimento per la messa in rete delle informazioni, in un contesto che vede tanti corpi dello Stato e locali diversi operare sullo stesso territorio: «Anche per l’interconnessione delle sale operative delle Forze dell’Ordine e dei corpi della Polizia locale, saranno stanziati da Regione Lombardia tre milioni di euro».