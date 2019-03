Divieto di sosta e mancata revisione, conto salato per la serata in Italia

Ha parcheggiato in divieto di sosta, quasi in mezzo alla strada, in uno snodo trafficato. E così facendo si è fatto pure scoprire, perché girava senza revisione del veicolo.

Non una mossa furba, per un cittadino francese “pizzicato” dalla Polizia Locale a Gallarate (foto d’archivio).

È successo sabato sera, nel corso di uno dei controlli straordinari che il Comando di via Ferraris ha previsto anche nelle ore notturne, anche per mettere un po’ d’ordine nella sosta selvaggia che a volte – occupando i marciapiedi e gli angoli degli incroci – può creare rischi per la sicurezza stradale. Tale era appunto il caso della Mercedes del cittadino francese incappato nel controllo della Polizia Locale e che ha finito per pagare complessivamente – tra rimozione del veicolo e sanzioni – oltre 180 euro (con qualche ulteriore dubbio sul valore dell’assicurazione, che però non sempre si può verificare se è all’estero).