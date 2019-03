Domenica alla Piscina comunale il 14° trofeo “Saronno famosi”

Ritorna Domenica 3 marzo il TROFEO “SARONNO FAMOSI”, manifestazione del circuito propaganda scuole nuoto, organizzata da Rari Nantes Saronno con la collaborazione della Saronno Servizi Dilettantistica e il patrocinio del Comune di Saronno. Gli atleti attesi saranno oltre 200 in rappresentanza di 5 società (Saronno, Seregno, Castano Primo, Gudo Visconti e Lainate). Il trofeo inizierà alle ore 14.30 con le competizioni per i più piccoli e terminerà indicativamente alle ore 18.30. Gli atleti gareggeranno in vasca nelle specialità di stile libero, rana e dorso e si terranno anche le staffette miste.

A presenziare il Trofeo lo Staff al completo di RARI NANTES SARONNO che anche quest’anno giocherà in casa con i suoi atleti.

“Siamo soddisfatti di avere portato questo trofeo alla quattordicesima edizione” – ha dichiarato Chiara Cantù, Presidente di RARI NANTES SARONNO. “Si tratta di un’iniziativa all’insegna dei valori dell’amicizia che vede gareggiare in sano spirito competitivo alcune squadre del circondario che ormai da anni organizzano insieme a noi questo circuito. E’ la prima esperienza di gara per i piccoli nuotatori che si apprestano ad un percorso verso l’agonismo, ma è anche un ritorno alle competizioni per alcuni ragazzi più grandi che per motivi vari hanno lasciato gli impegni agonistici, ma che desiderano ancora mettersi in gioco e rimanere in un contesti di squadra. Siamo grati ai nostri tecnici che seguono questi atleti e a tutti i nostri volontari e collaboratori che gratuitamente si mettono a disposizione per garantire il perfetto svolgimento di eventi come questi. Infine, ringraziamo Saronno Servizi per la consueta disponibilità e collaborazione verso i nostri progetti.

“La Piscina di Saronno è da anni attiva nella promozione del nuoto non solo attraverso corsi per tutte le fasce di età e programmi di training agonistico. La collaborazione con RARI NANTES è nata nel lontano 2002 ed è un esempio di stupenda collaborazione con il mondo associazionistico saronnese. Il nuoto in primis come disciplina principe della nostra struttura, avrà sempre un occhio di riguardo nella promozione dei suoi valori verso le famiglie e i giovani”. – ha dichiarato l’Arch. Katia Mantovani, Amministratore Unico Saronno Servizi SSD.