Domenicali sorride: “Non partiamo mai battuti”. Simonetto: “Grande volontà”

«Vittoria inaspettata soprattutto nelle dimensioni ma è chiaro che noi non siamo mai partiti battuti, né contro la prima né con l’ultima in classifica. La squadra ha sempre onorato l’impegno e non ha mai demeritato. Oggi siamo partiti con dieci under in campo e questo vuol dire molto, anche che si può recriminare su tante cose».

È chiaro che siamo rimasti in pochi da Natale in poi, dal mese di inattività, e quando siamo ritornati sono rimasti 11/12 giocatori della rosa precedente. Abbiamo rimpolpato la rosa con la juniores e i titolari con quelli che avevano giocato meno e bisogna dire che, pur in condizioni non rosee e con tanti momenti di sconforto, tutti sono migliorati. Non era semplice perché poi alla domenica si va in campo e a quel punto tutti si dimenticano quello che succede in settimana: potevamo anche andare incontro a critiche ma non ci siamo mai tirati indietro».

«Questo è il Varese, una squadra che ci ha messo l’anima e non molla mai: bisogna fare i complimenti a tutti. Vale per noi e vale per i ragazzi della juniores con alcuni che hanno fatto l’esordio oggi insieme ai senior

«Non è stato facile trascorrere questo ultimo periodo, ma forse ora arriveranno i fatti. Penso sia pensiero comune di tutti che si possa sistemare tutto e concludere in maniera dignitosa la stagione. Domani ci sarà la conferenza stampa della società e come squadra attendiamo quello che verrà detto. Intanto siamo stati rassicurati».

«Oggi avevamo tante assenze di giocatori importanti ma ci siamo detti che non era il caso di partire sconfitti. Volevamo provare a dare il massimo per poi tirare le somme a fine partita: è andata bene».