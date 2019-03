Elezioni: “Cambiamo Induno” cerca unità nel centrodestra e un sindaco giovane

Mancano ancora diverse settimane alla scadenza per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative ma segreterie e gruppi dirigenti delle varie formazioni presenti sul territorio di Induno Olona sono ovviamente già al lavoro.

A rompere il ghiaccio con una comunicazione ufficiale è il gruppo consiliare “Cambiamo Induno” che conferma “la propria volontà di proseguire il buon lavoro svolto nell’ultimo lustro con le altre forze moderate”.

«In questi ultimi anni il centrodestra Indunese ha lavorato unito per il bene del paese e pertanto la prosecuzione naturale degli sforzi profusi, non può che sfociare in una lista che unisca tutte le anime della coalizione senza ripetere gli errori del passato, presentando due compagini divise, avvantaggiando la sinistra capeggiata dall’attuale sindaco Marco Cavallin – spiegano i rappresentanti del gruppo, presente nei banchi della minoranza con due cnsiglieri, il capogruppo Luciano Angelini e la consigliera Teodora Gandini – Il solco tracciato deve necessariamente proseguire sul piano di un rinnovato slancio e in un’ottica di rinnovamento puntando su un cambio di passo, lasciando spazio ad un sindaco giovane e preparato che possa far confluire su di sé i consensi delle forze politiche in campo».

In questi giorni si sta lavorando alla stesura del programma elettorale: “Sulla scorta del buon governo del centro destra a livello nazionale, e del governatore Attilio Fontana in regione Lombardia, e si attende pertanto che sia proprio la Lega la prima a proporre un candidato che abbia su di sé tutti i requisiti richiesti».

Le aspettative della lista di centro destra sono alte: «Non vi sono dubbi che il centrodestra Indunese viva un periodo felice, caratterizzato da una certa vivacità e rinnovamento interno, è pertanto certo che il nome del futuro sindaco si potrà trovare tra i tanti giovani che in questi anni si sono formati ed hanno cooperato per il governo di Induno e collaborato al rinnovamento del paese».