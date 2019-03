Elezioni, Carlesso per Fagnano Bene Comune e Catelli per Lega e Forza Italia

Si compone il quadro della corsa alla poltrona di sindaco di Fagnano Olona. Dopo la presentazione della lista SìAmo Fagnano con Dario Moretti candidato, si svelano altri due candidati sindaco: si tratta di Paolo Carlesso per la lista Fagnano Bene Comune/Solidarietà e progresso e Maria Elena Catelli per l’alleanza Lega e Forza Italia.

Più certa la candidatura dell’architetto fagnanese Paolo Carlesso per la lista che negli ultimi 5 anni ha sostenuto il sindaco uscente Federico Simonelli che però ha perso l’appoggio ufficiale del Partito Democratico, anche se una parte dei Dem è rimasta con Fagnano Bene Comune. La notizia è di questi giorni e lo conferma lo stesso professionista.

Per quanto riguarda la nota giornalista professionista che per molti anni è stata addetta stampa di Attilio Fontana quando era sindaco di Varese. Elena Catelli sarebbe il nome attorno al quale la Lega e Forza Italia starebbero costruendo la lista per tornare ad occupare lo scranno più alto del Castello Visconteo. Dal segretario cittadino della Lega, Fausto Bossi, non arrivano conferme o smentite ufficiali sul nome ma solo la rassicurazioni sul fatto che le tessere del puzzle del centrodestra si stanno componendo e che a breve la decisione verrà comunicata.vimento

Si attendono novità dal Movimento 5 Stelle che presenterà certamente una sua lista ma non è ancora chiaro chi sarà il candidato sindaco.