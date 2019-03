Elezioni del PD: il segretario Corbo invita al dialogo e all’unità

«Una politica fatta di impegno, passione e lavoro, contrapposta all’antipolitica che si alimenta di like a click». È nella lettura che il giovane Michelangelo Moffa, responsabile della comunicazione del Pd varesino, la sintesi della votazione di domani, domenica 3 marzo. Migliaia di gazebo allestiti in tutt’Italia da volontari e sostenitori dei democratici che si mettono in gioco per permettere alla gente, dai più giovani ai pensionati, di esprimersi sul futuro segretario del Partito.

Sul sito della sezione varesina del PD vengono indicati modalità, candidati, orari e anche gazebo dove domani, domenica 3 marzo, i cittadini possono indicare quale dei tre candidati, tra Giachetti, Martina e Zingaretti, dovrà guidare il partito nei prossimi mesi.

« Un periodo delicato in cui il partito sempre più si dimostrerà come l’unico concreto antagonista alla Lega di Salvini- ha sottolineato Luca Paris, candidato nella lista di Zingaretti – il centro destra si sta sgretolando sotto il peso dell’alleato al governo mentre i 5 Stelle stanno implodendo, soprattutto dopo la decisione sull’autorizzazione a procedere contro Salvini sul caso Diciotti”.

L’appello al voto di domani è trasversale: «Abbiamo visto una crescente attenzione da parte dei giovani – ha commentato Matteo Capriolo responsabile della sezione giovanile del Pd e candidato nella lista di Martina – Con “quota cento” è il “reddito di cittadinanza” questo esecutivo ha dimostrato di essere poco attento ai giovani. Da loro quindi li aspetto una reazione per limitare i disastri si un governo che ci sta portando verso la recessione ».

Un appello all’unita di partito é quello che lancia alla fine Giovanni Corbo segretario provinciale del Ps che auspica un risultato chiaro, che induca tutti a compattarsi dietro al vincitore della consultazione: « Mi auguro che tanto entusiasmo e tanta energia non vengano spente da uno sterile dibattito interno».