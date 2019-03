Elezioni: la lista civica ViviAmo Induno Olona al lavoro sul programma

(Nella foto: il sindaco uscente Marco Cavallin e il coordinatore della lista civica ViviAmo Induno Olona Stefano Redaelli)

ViviAmo Induno Olona, la lista civica che da cinque anni guida il Comune con il sindaco Marco Cavallin, è al lavoro per la definizione e la stesura del programma elettorale per le imminenti consultazioni amministrative.

«Abbiamo avviato già da diversi mesi la complessa attività preparatoria per arrivare ben preparati alla consultazione elettorale – spiega il coordinatore della lista Stefano Redaelli – In queste settimane stiamo elaborando il programma, che viene sviluppato all’interno di un gruppo di cittadini che si riunisce, in maniera libera e aperta a tutti, con cadenza settimanale presso la sala della biblioteca civica. A queste riunioni partecipa un numero sempre crescente di persone, molte decine di cittadini di ogni età ed estrazione sociale, che amano il proprio paese e vogliono contribuire alla sua buona amministrazione, riconoscendo l’operato positivo dell’attuale giunta (e di quelle precedenti di Maria Angela Bianchi) e volendo mettere sul piatto una serie di nuove proposte per il prossimo giro amministrativo. Il nostro obiettivo è quello di vederci rinnovata la fiducia dei concittadini ed essere ancora piloti del grande cambiamento che in questi anni è stato impresso al nostro paese».

La prossima occasione d’incontro è fissata per mercoledì 27 marzo alle 21 alla sala Crosti della Biblioteca comunale di via Piffaretti ed è aperta a tutte le persone che abbiano voglia di dare una mano e contribuire con idee e punti di vista alla definizione del programma.

«ViviAmo Induno Olona è una lista civica e pertanto comprende diverse sensibilità politiche, tenute sempre e comunque in secondo piano rispetto alla sua vocazione amministrativa. L’ideale comune che unisce tutti noi simpatizzanti e attivisti è quello di mettere “al centro la persona” – aggiunge Redaelli – Questa del “civismo” è una particolarità a cui teniamo molto perché caratterizza noi e il nostro operato da 15 anni, ci ha lasciato e ci lascia liberi da qualsiasi influenza politica dettata dall’esterno, sia per quanto riguarda i contenuti programmatici che la scelta dei candidati. La nostra azione è decisa unicamente dai cittadini che si vogliono impegnare nella gestione della Cosa pubblica e non deve rispondere a logiche spartitorie o a classificazioni ideologiche: la nostra bussola è solo l’interesse del paese, al cui centro deve esserci la persona con i suoi bisogni, le sue fragilità, i suoi talenti e le sue aspettative. Parallelamente all’azione amministrativa portata avanti dalla Giunta Cavallin e dalla maggioranza consigliare che la sostiene – con entusiasmo e compattezza – e che ancora in questi mesi sta cogliendo risultati importanti (tra tutti possiamo ricordare: i lavori al parco della stazione, l’abbattimento della barriere architettoniche in alcuni edifici scolastici, la sistemazione della viabilità urbana, l’installazione di un ampio impianto di video-sorveglianza del territorio), lo sforzo di definizione del programma della lista “ViviAmo Induno Olona” è il cuore del nostro lavoro di questi mesi».

«Vorremmo davvero che la prossima consiliatura possa portare a termine nel migliore dei modi le tante opere che abbiamo avviato in questo ultimo quinquennio (periodo ancora segnato dal problematico cantiere della Ferrovia, oggi positivamente concluso) e che potranno davvero rappresentare – se gestite con passione e lucidità – una vera chiave di rinnovamento della nostra comunità. Importanti sfide si apriranno nei prossimi mesi e anni rispetto ad esempio alla riqualificazione delle aree industriali dismesse e la ritrovata centralità di Induno grazie al treno consentirà – se sfruttata con visione ampia delle opportunità – una profonda rivitalizzazione del tessuto sociale, culturale ed economico indunese, proprio come avvenne sul finire dell’800, con l’arrivo dei primi treni da Milano».

Quando si parla di elezioni, l’interesse e la curiosità dei cittadini si concentrano anche sui nomi dei candidati, soprattutto su quello di chi correrà come sindaco: «La lista ViviAmo Induno Olona gestirà la scelta delle candidature con estrema trasparenza per tutti i ruoli che i cittadini con il voto di maggio vorranno eventualmente tornare ad affidarci – dice Redaelli – Noi siamo abituati prima a scegliere le cose da fare, poi le persone che si impegneranno a realizzarle: questo nostro criterio, estremamente e profondamente “civico”, ci differenzia da tutti i nostri competitori che – a giudicare dai comunicati e annunci diffusi sui media nelle scorse settimane – già si rimbalzano tra una segreteria politica e l’altra candidature, aut aut e risentiti comunicati stampa. Noi – come da quindici anni a questa parte – continuiamo a lavorare al bene di Induno Olona, con serenità, entusiasmo e idee nuove».