Elmec 3D mostra l’efficacia della produzione con la stampa 3D

Elmec 3D, business unit per la stampa 3D di Elmec Informatica, sarà presente alla diciottesima edizione di MECSPE 2019, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che raccoglierà presso le Fiere di Parma in viale delle Esposizioni 393A, più di 2000 aziende del settore per presentare contenuti ad altissimo carattere innovativo e tecnologico.

(nella foto Martina Ballerio, responsabile di Elmec 3D)

Presso lo stand J14 nel padiglione 6, Elmec 3D mostrerà le e novità in tema di prototipazione e produzione con la manifattura additiva permettendo ai visitatori di toccare con mano il nuovo arrivo nel laboratorio: la nuova stampante 3D Multi Jet Fusion 580 di HP.

Un team di ingegneri specializzati sarà a disposizione durante l’evento per rispondere a tutte le domande e mostrare l’efficacia nella produzione in 3D garantita dalla stampante. Sarà, inoltre, possibile toccare con mano gli oggetti più complessi realizzati da Elmec per diversi settori (occhiali, riproduzione di cervello umano utilizzato per esercitare i chirurghi, sellino utilizzato dalla campionessa di canottaggio Sara Bertolasi, componentistica tecnica).

Verranno presentate poi case histories di aziende che si sono affidate a Elmec per trovare la soluzione migliore per i propri business utilizzando la manifattura additiva.

Al seguente link è possibile richiedere il proprio biglietto di ingresso con un posto auto gratuito: