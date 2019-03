Esagitato al pronto soccorso: bloccato dai vigili dopo un inseguimento

Resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamenti: solo le accuse a cui deve rispondere il 21enne tunisino protagonista, nella giornata di venerdì, di un movimentato episodio avvenuto tra l’ospedale di piazzale Borella e la vicina via Colombo a Saronno.

Lo straniero era andato al pronto soccorso per farsi medicare delle ferite ma quando ha visto una pattuglia della polizia locale entrare nei locali a piano terra. Gli agenti non era lì per lui ma il 21enne ha dato in escandescenza. Ha prima insultato i tutori dell’ordine e poi li ha presi a spintoni prima di scappare all’esterno della palazzina.

Qui ha preso a calci e pugni le moto di servizio e appena è stata raggiunto dagli agenti è scappato attraverso il cortile dell’ospedale. I vigili l’hanno raggiunto in via Colombo e con qualche difficoltà, a causa della stazza dello straniero, l’hanno bloccato. Il 21enne si è subito calmato e al comando di piazza Repubblica si è mostrato collaborativo per tutta la durata delle pratiche burocratiche che hanno portato alla sua denuncia a piede libero.