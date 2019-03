Fiera del Disco e mercatino del Vintage al Museo del Tessile

Domenica 17 marzo avrà luogo la terza edizione della Fiera del Disco e mercatino del Vintage presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio.

L’Associazione Culturale 33&45, in collaborazione con Double Side, Soundtracks Blues Festival e con il supporto del Distretto del Commercio di Busto Arsizio, nasce con l’intento di organizzare iniziative ed eventi di promozione della cultura musicale senza alcun limite o confine: proprio per questa fiera, ad ingresso gratuito, sono stati coinvolti circa 40 espositori, affermandosi così come l’appuntamento più importante della zona per gli appassionati.

Materiale fonografico, libri, film, merchandise, rarità, gadgets, creazioni artistiche e 2nd Hand, per tutti i gusti, i generi e le età: dal più raffinato collezionista, al curioso musicofilo, dal maniaco di vintage e memorabilia, a chi è sempre in cerca di buoni affari di seconda mano; anche solo per ammirare il materiale presente, veri e propri oggetti di culto oppure semplici ricordi aventi il fascino delle epoche passate!

Il tutto a partire dalle ore 10:00 fino alle 19:00, presso le sale interne del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, con ingresso gratuito dagli accessi di via Volta 6 e di via Galvani 2, con servizio bar e ristoro per tutta la durata dell’evento. È inoltre aperto a tutti l’invito di portare dischi, libri e materiale vario da scambiare con gli espositori.

Una curiosità: arriverà il giorno in cui ci dimenticheremo dei buoni vecchi 33 giri? No. Almeno non prima dei prossimi 40 mila anni: è questa la durata prevista della missione della sonda Voyager, al cui interno si trova il Voyager Golden Record, disco long-playing che contiene suoni e immagini selezionate al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura della Terra alle popolazioni intergalattiche.

«I’m feeling mighty fine this morning, I’ve got good music on my radio»

Chuck Berry

Link evento-facebook: https://www.facebook.com/events/2213665148856771/

Contatti:

info@fieradeldisco.com

www.fieradeldisco.com

3888262495