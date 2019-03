Fuck The Cancer 2019, iniziano i preparativi

Quarta edizioni per “Fuck the Cancer”, la manifestazione benefica per raccogliere fondi a favore della lotta al cancro.

Sono state svelate le date: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio i cancelli di Villa Tatti Talacchini a Comerio apriranno, lasciando strada a un’invasione di beneficenza.

Sarà la seconda edizione gestita in collaborazione con l’associazione “Fondazione Giacomo Ascoli”.

Come ogni anno ci sarà l’asta delle magliette dei calciatori. Confermato anche il trail da 7,5 chilometri e la corsa ridotta adatta alle famiglie. Per i più piccoli ci saranno attività, laboratori e giochi.

Le serate saranno allietate dalla musica: venerdì sera si esibiranno gli “Shooting Stars”, sabato tributo a Vasco Rossi con gli “Asilo Republic” e domenica note di Ligabue con i “Libera Uscita”.

Lo stand gastronomico sarà gestito dal Gruppo Alpini Brinziesi; non mancheranno i patrocini di Provincia di Varese, Comune di Varese, Comune di Comerio, Università dell’Insubria e Asst dei Sette Laghi.