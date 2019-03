Gara4 tra Mastini e Appiano, aggiornamenti in diretta

Mastini e Appiano Pirates a in pista dalle 20,30 di giovedì 7 marzo al PalAlbani di Varese per la Gara4 dei quarti di finale playoff della Italian Hockey League. Gli altoatesini conducono 2-1 la serie e in caso di successo andranno in semifinale; i gialloneri sono chiamati a una vittoria per rimandare il verdetto alla “bella”.

In questo articolo troverete gli aggiornamenti con risultato (a ogni marcatura) e commento su ognuno dei tre terzi di gara (alla sirena finale di ciascun periodo).

La guida per Gara4 redatta da VareseNews vi spiega con maggiori dettagli le cose da sapere in vista di questo atteso match: dal costo dei biglietti alle principali statistiche, fino ai nomi dei giocatori da tenere d’occhio.