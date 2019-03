A Gavirate la “Generazione Google” accoglie DigitaLife con grandi applausi

Questa mattina, 22 marzo, presso il cinema Garden di Gavirate, DigitaLife è stato presentato agli alunni di due scuole superiori: l’ITEP Galileo Galilei di Laveno e l’ISIS Edith Stein di Gavirate.

Duecento adolescenti in tutto, con età compresa tra i 14 e i 18 anni, hanno assistito alla proiezione del film prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo.

Lunghi applausi al termine del film e qualche riflessione da parte di studenti insegnanti.

«Per motivi di salute ho perso tanti giorni di scuola – racconta Natan, alunno della classe 5ASIA dell’ISIS Edith Stein di Gavirate – senza internet non avrei potuto concludere l’anno».

Ma non sono mancati gli interventi di chi non sente l’esigenza di essere perennemente connesso.

«Io ho avuto il cellulare solo quest’anno. Purtroppo, a causa di un guasto, da un mese non posso utilizzarlo ma per me non è un problema» testimonia un altro ragazzo.

L’idea di proiettare il film, portata avanti dal corpo docente dell’ITEP Galileo Galilei, è sorta anche in concomitanza con il nuovo corso che l’Istituto attiverà in esclusiva a partire dall’anno scolastico 2019/2020: Amministrazione, Finanza e Marketing con specializzazione in Web and Social Media Marketing & Editing.

COS’È DIGITALIFE

DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Regia: Francesco Raganato

Sceneggiatura: Marco Giovannelli, Manuel Sgarella, Francesco Raganato

Musiche Originali: Vittorio Cosma

Montaggio: Diego Zucchetto

Produzione: Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo

Nazionalità: Italiana

Durata: 75’

Genere: Documentario

La produzione del docufilm ha trovato sostenitori come il Fai – Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti. A cui si sono aggiunti i partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare, NAU!, Hagam ed Eoipso.

